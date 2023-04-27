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Сделай это по-быстрому: Сколько времени требовалось футболистам на самые быстрые покеры

27 Апреля 2023 • 10:00 Комментировать (1)

Забить четыре мяча в футболе – это достаточно редкое явление. И каждый раз оно приковывает к себе внимание общественности – от местного до мирового уровня. Форвард «Жироны» Валентин Кастельянос стал главным ньюсмейкером последних дней, забив за 50 минут игрового времени четыре мяча в ворота мадридского «Реала». За более чем 120 лет истории своего существования мадридский клуб лишь 10 раз получал в свои ворота покер, а предпоследний, до Кастельяноса, был забит Робертом Левандовски. Любопытно, что Левандовски сделал это ровно 10 лет назад – 24 апреля 2013 года, в матче дортмундской «Боруссии» и «Реала». На четыре мяча поляку понадобилось 58 минут игрового времени. Кто же оформлял покеры быстрее всех?

Забить за полчаса

Ещё до своего перехода в «Манчестер Сити» Эрлинг Холанн был настоящей машиной для забивания голов. Ворвавшись во взрослый футбол в 15 лет, норвежец «сметал» своих соперников с пути. Даже если посмотреть на его статистику, то можно увидеть, что в «Брюне 2» и «Ред Булле» из Зальцбурга Холлан имел равное или даже большее количество голов, нежели игр. Аналогичная картина прослеживается и в юношеских национальных сборных. В главной сборной Норвегии у рослого нападающего на сегодня 21 мяч за 23 игры. Поэтому неудивительно, что покеры Эрлинг забивает часто. И иногда быстро. Выступавшему за дортмундскую «Боруссию» Холанну для четырёх мячей в ворота «Герты» понадобилось 32 минуты. При этом три мяча он отправил в ворота соперника за четверть часа.

Аналогичное время, 32 минуты, имеет в своём активе Луис Суарес. В 2011 году его Уругвай одолел Чили в рамках отборочного матча на чемпионат мира: 4:0 – по два гола «зубастого парня» в каждом из таймов и один из самых быстрых покеров в официальных матчах национальных сборных.

Невероятный Криштиану Роналду

Мог ли наш импровизированный рейтинг обойтись без Криштиану Роналду? Конечно же нет! Именитый португалец за свою карьеру оформил 11 покеров, последний – в феврале этого года. Сорок минут понадобились капитану «Аль-Насра», чтобы принести победу своей команде в поединке против «Аль-Вахда». Ещё дважды по четыре гола Криштиану забивал в составе сборной Португалии, а восемь раз огорчал соперников покерами, будучи игроком мадридского «Реала». 8 декабря 2015 года «сливочные» разгромили шведский «Мальмё» в рамках последнего тура группового этапа Лиги чемпионов. 19 минут понадобилось португальцу (39, 47, 50 и 58-я минуты), чтобы отправить в ворота Йохана Виланда четыре мяча. Отметим, что общий счёт 8:0 стал закономерным итогом игры, а Роналду стал первым с 1965 года, кто забил четыре мяча в одной еврокубковой игре за «Реал». До него последним это сделал именитый Ференц Пушкаш.

Меньше четверти часа – и покер оформлен

Такие достижения скорострельности удавались Роберту Левандовски. 14 минут и 31 секунда понадобились поляку, чтобы забить четыре мяча в рамках поединка пятого тура групповой стадии Лиги чемпионов с «Црвеной Звездой». Этот результат является рекордом в рамках главного клубного турнира Европы. Отметим, что Левандовски принадлежит ещё более уникальный рекорд. 8 минут и 59 секунд затратил форвард на то, чтобы отправить пять мячей в рамках игры Бундеслиги против «Вердера». При этом четыре мяча поляк забил за 5 минут и 42 секунды!

Вполне вероятно, что эти рекорды Левандовски покорятся Килиану Мбаппе, который в сезоне-2017/18 за 13 минут четырежды поразил ворота «Лиона» и принёс «ПСЖ» крупную победу со счётом 5:0.

За десять минут четыре мяча отправлял в ворота соперника бывший игрок и наставник «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер. За несколько месяцев до знаменитого финала против «Баварии» «красные дьяволы» разобрались с «Ноттингем Форест» 8:1. По традиции вышедший на замену Сульшер четырежды праздновал взятие ворот соперника в течение десяти минут!

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Забивать много голов за короткий промежуток времени удавалось многим. Но не стоит забывать, что даже в случае перевеса в один мяч команде-победителю дают три очка. И этот один гол может принести больше радости, нежели четыре взамен.

Константин Лицин


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yets
27 Апреля 2023 в 11:02
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