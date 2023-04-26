Бышовец: Нашим клубам необходимо брать пример с «Ростова»

Бывший главный тренер сборной России Анатолий Бышовец высказался об игре «Ростова» в нынешнем сезоне.

Специалист отметил, что другим российским командам надо брать пример с «Ростова» в плане развития местных футболистов. Так, например, по его мнению, ведущие клубы находятся в прямой зависимости от зарубежных игроков.

«Сегодня у «красно-белых» есть молодежь и Абаскаль делает ставку на них. Мы видим, как «Спартак» демонстрирует современный футбол, играя в атаку», - приводит слова Бышовца Metaratings.ru.

«Ростов» после 24 туров располагается на второй строчке в турнирной таблице, отставая от «Зенита» на девять баллов.