Червиченко - о пиве на стадионах РПЛ: Клубам надо зарабатывать, не у всех есть покровители из «Газпрома»

Бывший владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко высказался о возможном возвращении пива на российские стадионы.

Спортивный деятель отметил, что клубам надо зарабатывать, ведь не у всех есть покровители из «Газпрома», поэтому хмельной напиток является возможностью принести в клуб дополнительные средства.

«А сейчас и пива нет для болельщика, и денег у клуба», - заявил Червиченко в разговоре со Sport24.

Напомним, что продажа пива на стадионах в России прекратилась в 2005 году, а сегодня, 26 апреля, на общем заседании клубов РПЛ инициатива о возвращении напитка была единогласно поддержана.