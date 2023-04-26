«Пиво нужно возвращать на стадионы» — Хлестов

Бывший защитник московского «Спартака» Дмитрий Хлестов высказался о возможном возвращении пива на стадионы. Ранее глава Российской премьер-лиги Александр Алаев в очередной раз затронул эту тему, заявив, что сейчас на стадионах стало безопаснее. Помимо этого, функционер считает, что пиво может помочь вернуть на арены болельщиков.

«Нужно ли возвращать пиво на стадионы? Это какой-то глупый вопрос, если честно. И глупо сомневаться в правильности такого решения. Тут не может быть сомнений — конечно, нужно возвращать», — приводит слова Хлестова «РБ Спорт».

Напомним, в России пиво продавали на стадионах во время чемпионата мира 2018 года.

Президент РПЛ: «Нужно возвращать пиво на стадионы»