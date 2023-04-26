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ЭСК не нашла ни одной ошибки Кукуяна в четырёх эпизодах матча «Урал» - «Ростов»

26 Апреля 2023 • 20:10 Комментировать

На страницах официального сайта РФС опубликовали информацию об итогах последнего заседания экспертно-судейской комиссии. В числе прочего ЭСК по обращению «Урала» рассмотрела пять эпизодов из матча команды против «Ростова» (1:3). Эксперты не нашли ни одной ошибки в решениях Павла Кукуяна.

ЭСК решила, что Кукуян:

- правильно зафиксировал фол в атаке перед голом в ворота «Ростова» на 27-й минуте (большинство членов комиссии считают, что игрок атаки совершил фол, неестественно выставив руку и мешая защитнику двигаться к мячу);

- правильно отменил гол в ворота «Ростова» на 41-й минуте (контакт мяча с рукой Влута признан наказуемым, учитывая её неестественное положение);

- правильно засчитал гол в ворота «Урала» на 48-й минуте (комиссия установила, что мяч полностью пересёк линию ворот);

- правильно не назначил пенальти в ворота «Ростова» на 90+2-й минуте (комиссия единогласно считает, что Песьяков сначала сыграл в мяч, а затем допустил контакт по инерции).

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Евро-Футбол.Ру,
Ростов Урал Павел Кукуян
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