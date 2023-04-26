Пономарёв: «Время Вагнера Лава ушло, Азмун и Промес более опасны»

Экс-игрок ЦСКА Владимир Пономарёв высказался о самых забивных легионерах в Российской премьер-лиге.

«Кто сильнее: Азмун, Промес или Вагнер Лав? Азмун и Промес — это два очень ценных футболиста, а вот сравнивать с Вагнером их будет некорректно, потому что раньше скорости в РПЛ были другие. Его время уже ушло. Азмун и Промес более опасны», — цитирует Пономарёва «РБ Спорт».

При этом эксперт признался, что не может выделить кого-то одного из этого списка, потому что Азмун с Промесом — равноценные, но разноплановые игроки.

Напомним, в 24-м туре РПЛ 31-летний нидерландец забил 85-й гол в лиге, сравнявшись по этому показателю с Азмуном и Вагнером Лавом.