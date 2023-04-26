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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Слуцкий — консультант ФК «Матч ТВ»

26 Апреля 2023 • 19:25 Комментировать

Главный тренер медийного клуба «Матч ТВ» Константин Генич сообщил, что экс-наставник ЦСКА и «Рубина» Леонид Слуцкий стал его консультантом.

«Я не мог не воспользоваться случаем, учитывая, что на «Коммент.Шоу» мы регулярно пересекаемся со Слуцким. Можно смело сказать, что по тренерским моментам меня консультирует Леонид Викторович», — заявил Генич на YouTube-канале ФК «Матч ТВ».

Третий сезон Медийной футбольной лиги стартует уже в эту субботу, 29 апреля. В первом туре чемпионата подопечные Генича встретятся с «Родиной Медиа». Начало игры запланировано на 15:00 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Леонид Слуцкий Константин Генич Медийная Футбольная лига ФК Матч ТВ
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