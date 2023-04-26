Непомнящий поддерживает изменение формата РПЛ

Известный тренер Валерий Непомнящий поддерживает идею с изменением формата чемпионата России. По мнению специалиста, количество матчей нужно увеличивать, учитывая неучастие клубов в турнирах УЕФА.

«Календарь нужно удлинять, давая командам больше возможностей заработать. Игры за «золото» или стыковые матчи дают такую возможность. Понимаю, что футбол – это не хоккей, баскетбол или волейбол, но необходимо что-то придумать», - сказал Непомнящий, чьи слова приводит на своих страницах Metaratings.

Просто расширение РПЛ Непомнящий не поддерживает, поскольку в таком случае игр намного больше не станет. Тренер считает, что нужно увеличивать количество именно статусных игр вроде ЦСКА – «Спартак».

Раскрыт один из вариантов нового формата РПЛ