Алдонин считает интересной идею внедрения плей-офф в РПЛ

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился комментарием о возможном изменении формата Российской премьер-лиги.

«Надо понимать, что будут делать те команды, которые вылетят по ходу плей-офф. Чемпионат России с плей-офф - это интересно, но вопрос в том, что у одной команды отпуск может длиться один месяц, а у другой 4 месяца. Это ерунда какая-то», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что сейчас самое подходящее время для проведения реформ, без еврокубков не стоит подстраиваться под европейский формат.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в следующем сезоне формат проведения лиги может быть изменен.