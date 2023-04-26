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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Алдонин считает интересной идею внедрения плей-офф в РПЛ

26 Апреля 2023 • 18:39 Комментировать (2)

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился комментарием о возможном изменении формата Российской премьер-лиги.

«Надо понимать, что будут делать те команды, которые вылетят по ходу плей-офф. Чемпионат России с плей-офф - это интересно, но вопрос в том, что у одной команды отпуск может длиться один месяц, а у другой 4 месяца. Это ерунда какая-то», — цитирует Алдонина «РБ Спорт».

При этом эксперт считает, что сейчас самое подходящее время для проведения реформ, без еврокубков не стоит подстраиваться под европейский формат.

Ранее глава РПЛ Александр Алаев сообщил, что в следующем сезоне формат проведения лиги может быть изменен.

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Евро-Футбол.Ру,
Евгений Алдонин
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Комментарии (1)
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Zenituwka
26 Апреля 2023 в 18:53
Давно пора ввести плэй-офф. Или после двух кругов. Чемп делится на две части,первые восемь команд делают круг и вторая восьмерка делают круг.
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