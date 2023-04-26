РПЛ учредила футбольную премию

Российская премьер-лига при поддержке компании Winline учредила ежегодную премию - Winline Герои РПЛ. Об этом в среду вечером объявила пресс-служба лиги.

Первая церемония вручения премии состоится уже по завершению нынешнего футбольного сезона, а именно 4 июня.

В рамках премии будут отмечаться представители различных отделов футбольного сообщества России - футболисты, тренеры и так далее. В голосовании определять лучших будут эксперты, клубные менеджеры, тренеры и капитаны команд Премьер-лиги, представители СМИ и даже фанаты.

Добавим, что после 24 сыгранных туров лидером чемпионата России является «Зенит».

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