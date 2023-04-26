Названа дата проведения матча за Суперкубок России

Президент РПЛ Александр Алаев поделился информацией о том, когда состоится матч за Суперкубок России.

«Ключевой вопрос — старт следующего сезона, почти единогласно все высказались за старт 23 июля, Суперкубок пройдет 15 июля», — передает слова Алаева «Чемпионат».

Напомним, в матче за Суперкубок страны сойдутся победитель Кубка России и чемпион РПЛ.

На данный момент лидером в турнирной таблице РПЛ является «Зенит», у которого на счету 58 очков после 24 туров. На второй позиции располагается «Ростов», набрав 49 очков. Замыкает тройку «Спартак» (48). Далее идут ЦСКА (45) и «Ахмат» (40).