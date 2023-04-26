Уткин отреагировал на позицию МВД по возвращению продажи пива на стадионах

Известный журналист Василий Уткин высказался насчёт позиции МВД в вопросе с возможным возвращением продажи пива на стадионах в России. Ранее сообщалось, что МВД не против пива на стадионах, но c условием работы системы Fan ID.

«Простой аргумент, что люди сами не знают, чего хотят. МВД сообщает, что не против продажи пива на стадионах при предъявлении «Фан-Уйди» [Fan ID]. Ок. При этом «ФУ» [Fan ID] можно получить с 14 лет. А купить алкоголь - с 18 лет. Отлично ребята рассуждают, правая нога не ведает, кто заплел в штрафной левую», - написал Уткин в своём телеграм-канале.

Напомним, что в России запрещено продавать пиво на стадионах с 2005 года. В последние годы регулярно поднимается вопрос о возможном снятии этого запрета. Продажи пива помогут клубам зарабатывать больше денег, а дополнительные доходы им сейчас нужны как никогда.