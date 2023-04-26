Гранат: «С VAR стало только хуже»

Экс-футболист «Динамо» Владимир Гранат поделился мнением о судействе в чемпионате России.

«Думали, что VAR поможет, но стало хуже. Каждый воспринимает эпизод по-своему. Как бороться? Даже не знаю, что с этим делать. Судейский комитет должен встречаться и обсуждать этот вопрос», — приводит слова Граната «Чемпионат».

Эксперт добавил, что часто происходят такие эпизоды, где один арбитр ставит пенальти, а другой за то же самое — нет.

После 24 туров лидером Российской премьер-лиги является «Зенит», в копилке команды 58 очков. На второй строчке идет «Ростов» (49), а замыкает тройку «Спартак» (48).