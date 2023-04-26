Стыковые матчи за места в РПЛ пройдут без Fan ID

Стыковые матчи за право выступить в Премьер-лиге в следующем сезоне пройдут без системы Fan ID. Об этом журналистам рассказал Александр Алаев, который занимает должность президента РПЛ.

«Карта болельщика на стыковые игры не распространяется, ведь это отдельное соревнование», - сказал Алаев.

Напомним, что в стыковых играх 13-я команда РПЛ будет играть против 4-й команды Первой лиги, а 14-я команда РПЛ – против 3-й команды Первой лиги.

Если брать топ-дивизион, то на текущий момент в зоне «стыков» располагаются «Пари НН» и «Факел». Впрочем, впереди ещё шесть туров, и турнирное положение может измениться.