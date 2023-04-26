Сайманов: «Думаю, что Слуцкий скоро вернётся»

Бывший генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов оценил карьерные перспективы Леонида Слуцкого.

«Я думаю, что он скоро вернётся. У меня нет никакой информации. Но мне кажется, что он без всех этих эмоций не сможет. Захочет вернуться, получит какое-то предложение», — заявил вице-президент «Ростова» в интервью изданию «РБ Спорт». Также Сайманов рассказал, что положительно относится к текущей трансформации Слуцкого в медийную личность, отметив, что ему интересно наблюдать за таким интересным человеком.

Напомним, что Леонид Слуцкий руководил «Рубином» с 2019 по 2022 год. С ноября прошлого года специалист не возвращался к тренерской деятельности.