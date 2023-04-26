Президент РПЛ высказался о возможном расширении лиги

Президент Российской премьер-лиги Александр Алаев прокомментировал возможное расширение чемпионата.

«Возможное расширение РПЛ? Ни один клуб не поднимал вопрос о расширении лиги», — передает слова Алаева «Чемпионат».

Напомним, перед началом текущего сезона неоднократно поднимался вопрос о возможном увеличении количества команд в элитном дивизионе. Однако руководители приняли решение не расширять лигу, а отложить этот вопрос на следующее межсезонье.

После 24 туров лидером РПЛ является «Зенит», в копилке команды 58 очков. На второй строчке идет «Ростов» (49), а замыкает тройку «Спартак» (48).