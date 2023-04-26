Мостовой назвал глупостью возможное введение стадии плей-офф в РПЛ

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о возможном изменении формата РПЛ.

«Идея с плей-офф в РПЛ — очередная глупость. Ссылаются на то, что уровень будет расти, повысится конкуренция. Что мешает повысить конкуренцию в нормальном футболе? Играйте лучше, лучше тренируйтесь — и будет выше конкуренция», — приводит слова Мостового Metaratings.

Специалист признался, что не понимает, почему у нас все время что-то хотят поменять, ведь в других чемпионатах все стабильно, а тут изменили Кубок России, в котором люди теперь не знают, будет ли там финал.

Ранее глава Российской премьер-лиги Александр Алаев сообщил, что формат чемпионата может быть изменен в следующем сезоне.