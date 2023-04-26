Клубы РПЛ не согласовали повышение заработка для судей

В среду проходит общее собрание Российской премьер-лиги. Среди прочего, клубы рассмотрели вопрос о повышении вознаграждения судьям и инспекторам за их работу на матчах.

Как сообщает пресс-служба РПЛ, клубы не согласовали повышение вознаграждения. Предложение было направлено на доработку.

Решение клубов вряд ли кого-то удивило, учитывая тот факт, что судейские скандалы продолжают сопровождать чемпионат России. На днях Вадим Андреев даже подал в отставку с должности генерального директора «Крыльев Советов» в знак протеста против судейства.