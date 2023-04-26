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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семёнов: «С каждым годом чувствую себя всё лучше и лучше»

26 Апреля 2023 • 16:33 Комментировать
Ахмат
1:0
Сочи
окончен

Защитник грозненского «Ахмата» Андрей Семёнов рассказал, что не думает о завершении профессиональной карьеры.

«С каждым годом чувствую себя всё лучше и лучше. И пусть кто-то скажет, что это не правда, что я что-то выдумываю. Ты становишься увереннее, ты знаешь своё тело, умеешь его подготовить», — заявил игрок российской национальной команды в интервью«Матч ТВ».

По словам Семёнова, он чувствует себя комфортно на футбольном поле, чего с ним прежде не происходило. Также защитник назвал себя добротным футболистом, аргументировав это хорошим показателем по пропущенным мячам и тем, что он никогда не давал повода посадить себя на скамейку.

Напомним, что Андрей Семёнов выступает за «Ахмат» с 2014 года. В нынешнем сезоне Премьер-лиги 34-летний защитник провёл 14 матчей.

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Евро-Футбол.Ру,
Андрей Семёнов Ахмат
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