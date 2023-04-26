Раскрыт один из вариантов нового формата РПЛ

В ходе общего собрания Российской премьер-лиги клубы обсудят возможное изменение формата чемпионата в будущем.

По данным «РБ Спорт», одним из вариантов является проведение чемпионата в два круга, после чего происходила бы разбивка на несколько мини-турниров. В первом мини-турнире 4 лучшие команды выявляют чемпиона, во втором мини-турнире команды (13-16 места) бьются за сохранение прописки, а в третьем мини-турнире команды (5-12 места) играют за билет в Суперкубок (в этом турнире предполагается участие 4 команд).

Отмечается, что этот вариант предусматривает сокращение турнирной дистанции в Кубке России для высвобождения дат в календаре.

Стоит напомнить, что в настоящий момент клубы РПЛ не участвуют в турнирах УЕФА из-за санкций.