Семёнов рассказал о подходе Ташуева к игре «Ахмата»

Капитан гронзенского «Ахмата» Андрей Семёнов высказался о работе наставника команды Сергея Ташуева.

«Я, наверное, в первый раз сталкиваюсь с тем, что тренер кайфует от мелкого паса. По типу «Манчестер Сити». Понятно, чтобы это всё было на чужой половине поле. Он заставляет тебя не просто выбивать мяч вперёд», — заявил защитник сборной России в интервью «Матч ТВ». По его словам, специалист специфичен в своём требовании играть низом, однако, как отмечает Семёнов, все требования Ташуева понятны коллективу.

Напомним, что в нынешнем сезоне Премьер-лиги «Ахмат» находится на пятом месте, набрав 40 очков после 24 туров. Сергей Ташуев возглавил грозненцев в сентябре прошлого года.