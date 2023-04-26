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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

В правление РПЛ войдут 7 человек

26 Апреля 2023 • 16:16 Комментировать

В среду состоялось общее собрание Российской премьер-лиги. В ходе мероприятия представители клубов утвердили положение о правлении лиги. В правление войдут семь человек, включая президента и исполнительного директора.

На одном из ближайших собраний состоится голосование по кандидатам в правление РПЛ.

Напомним, что в среду стала известна дата начала следующего сезона Премьер-лиги. Клубы выбрали 23 июля как базовый день первого тура нового чемпионата.

В чемпионате России сезона 2022/2023 осталось провести шесть туров. На вершине турнирной таблицы уверенно располагается «Зенит», который может стать чемпионом пятый год подряд.

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