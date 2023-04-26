Селюк: «Интерес к Конате есть, но сейчас эти разговоры ни к чему»

Дмитрий Селюк, представитель нападающего «Ахмата» Мохамеда Конате, оценил карьерные перспективы форварда.

«Конечно, интерес к Конате есть, но сейчас эти разговоры ни к чему. Ему нужно завершить сезон в «Ахмате», а потом уже сядем и поговорим. Предложения из РПЛ? Да, мы рассмотрим и такой вариант, почему нет. Всё возможно», — заявил агент Конате в интервью изданию «РБ Спорт».

По его мнению, нападающему будет лучше остаться в России из-за русской жены и недавнего рождения ребёнка. Селюк отметил, что главным условием смены клуба станет удовлетворение запросов «Ахмата».

Напомним, что в текущей кампании на счету Мохамеда Конате 24 игры в футболке «Ахмата», в которых он забил девять мячей при одном ассисте. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 1,5 миллиона евро.