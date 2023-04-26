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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Торпедо» Савин: «Никто никого не изгонял»

26 Апреля 2023 • 15:08 Комментировать
Сочи
...
Торпедо Москва
30.04 16:30

Президент «Торпедо» Ярослав Савин отреагировал на информацию о том, что главный тренер «автозаводцев» Жозеп Клотет выгнал с тренировки трёх футболистов: Равиля Нетфуллина, Илью Кутепова и Юрия Журавлёва.

Савин назвал произошедшее рабочими вопросами, отметив, что игроки продолжают работу с командой.

«Никто никого не изгонял. Они тренируются», — цитирует Савина «РБ Спорт».

После 24 туров чемпионата России «Торпедо» занимает последнее 16-е место в турнирной таблице, набрав 13 очков. Свой ближайший матч команда Клотета проведёт 30 апреля против «Сочи». Начало — в 16:30 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Илья Кутепов Равиль Нетфуллин Юрий Журавлёв Ярослав Савин Жозеп Клотет
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СОЧИ ТОРПЕДО МОСКВА
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