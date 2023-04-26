Компания Winline желает организовать летний турнир с участием клубов Российской премьер-лиги. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Какие именно команды могут поучаствовать в соревновании, и где могут пройти матчи, пока что непонятно.

Стоит сказать, что Winline является генеральным партнёром РПЛ.

Добавим, что чемпионат России сезона 2022/2023 выходит на финишную прямую. На текущий момент первое место уверенно удерживает «Зенит», который может завоевать титул пятый год подряд. Второй «Ростов» отстаёт от питерцев на девять зачётных баллов, третий «Спартак» - на десять.