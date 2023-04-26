Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Winline хочет организовать летний турнир с клубами РПЛ эксклюзив

26 Апреля 2023 • 15:08 Комментировать (2)

Компания Winline желает организовать летний турнир с участием клубов Российской премьер-лиги. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру». Какие именно команды могут поучаствовать в соревновании, и где могут пройти матчи, пока что непонятно.

Стоит сказать, что Winline является генеральным партнёром РПЛ.

Добавим, что чемпионат России сезона 2022/2023 выходит на финишную прямую. На текущий момент первое место уверенно удерживает «Зенит», который может завоевать титул пятый год подряд. Второй «Ростов» отстаёт от питерцев на девять зачётных баллов, третий «Спартак» - на десять. 

Оценить новость
- 1
Евро-Футбол.Ру,
РПЛ winline
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
ингерман
26 Апреля 2023 в 15:50
ай проста прекрастнае решенье.. ни проста арганизоваць но ышо и назваць напрымер - альтырнативнай кубак мира.. )))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
15:55 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Приглашать легионеров, чтобы они были на голову выше наших игроков, получается только у «Зенита»
15:51 · Россия. Премьер-лига
Три игрока «Зенита» наверняка пропустят матч в Самаре
15:36 · Россия. Премьер-лига
Немецкий журналист допустил возможное возвращение Шварца в Россию эксклюзив
15:21 · Россия. Премьер-лига
Защитник «Крыльев Советов» Бейл может перейти в клуб из Бундеслиги
15:08 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» Савин: «Никто никого не изгонял»
14:56 · Россия. Премьер-лига
Губерниев: «Перед иностранцами у нас пиетета нет, а перед такими персонажами, как Широков, к сожалению, есть»
14:51 · Россия. Премьер-лига
Клубы РПЛ будут тестировать мячи Demix
14:46 · Россия. Премьер-лига
Создана рабочая группа по обсуждению структуры соревнований в России – её возглавил Пивоваров
14:38 · Россия. Премьер-лига
Гинер прокомментировал ситуацию с выплатами за трансфер Влашича в «Вест Хэм»
14:32 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян: «Если бы Дуарте знал русский, было бы проще»
14:16 · Россия. Премьер-лига
Известна дата старта следующего сезона РПЛ
14:09 · Россия. Премьер-лига
Известна позиция Генпрокуратуры по возвращению пива на стадионы
14:08 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян: «Я был очень впечатлён характером «Спартака»
14:03 · Россия. Премьер-лига
МВД России не против пива на стадионах, но с важным условием
14:01 · Россия. Премьер-лига
Корниленко отреагировал на отставку гендиректора «Крыльев Советов»
Все новости
Рекомендуем