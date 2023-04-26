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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Клубы РПЛ будут тестировать мячи Demix

26 Апреля 2023 • 14:51 Комментировать

В среду в ходе общего собрания Российской премьер-лиги клубы обсудили ситуацию с мячами. Было принято решение о том, что клубы дополнительно протестируют мячи Demix. В качестве альтернативного варианта рассматриваются мячи Nike.

Ранее стало известно о том, что следующий чемпионат России стартует 23 июля (базовый день первого тура). Таким образом, матч за суперкубок страны должен пройти неделей ранее.

Также на собрании РПЛ была создана рабочая группа, в рамках которой будет обсуждаться структура соревнований. Эту группу возглавил Павел Пивоваров, занимающий должность генерального директора «Динамо».

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Евро-Футбол.Ру,
Nike РПЛ Demix
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