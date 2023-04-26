Создана рабочая группа по обсуждению структуры соревнований в России – её возглавил Пивоваров

В среду в ходе общего собрания Российской премьер-лиги была создана рабочая группа по обсуждению структуры соревнований. Речь идёт не только о чемпионате, а ещё и о Кубке и Суперкубке страны.

Рабочую группу возглавил генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров, о чём рассказывает пресс-служба РПЛ.

В последнее время в футбольном обществе активно обсуждается возможность изменения формата турниров. Несколько недель назад Александр Алаев, глава РПЛ, рассуждал в том числе о возможной реформе Суперкубка. Один из вариантов – розыгрыш трофея в формате финала четырёх.