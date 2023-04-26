Известна дата старта следующего сезона РПЛ

Базовым днём первого тура чемпионата России сезона 2023/2024 будет 23 июля. Таковы итоги голосования представителей клубов на общем собрании Премьер-лиги.

Ранее сообщалось, что РПЛ рассматривала два варианта календаря. Судя по итогам голосования, клубы утвердили базовый вариант. Второй вариант предусматривал старт сезона неделей ранее.

Если чемпионат России начнётся 23 июля, то матч за суперкубок страны должен пройти 15 или 16 числа.

Добавим, что на текущий момент в Премьер-лиге уверенно лидирует «Зенит». Питерцы могут стать чемпионами страны пятый год подряд.