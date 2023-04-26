Известна позиция Генпрокуратуры по возвращению пива на стадионы

В среду на заседании комитета Госдумы по спорту обсуждался законопроект о возвращении продаж пива на стадионах в России. Судя по высказываниям, законопроект с высокой долей вероятности будет принят.

Как сообщает телеграм-канал «Ложа прессы», даже Генпрокуратура, выступившая против, отметила, что в процессе принятия решения нужно учитывать санкции, которые плохо повлияли на финансовое положение клубов, и введение системы Fan ID.

Представитель Генпрокуратуры Николай Макаров отметил, что эти вопросы будут проработаны, после чего будет дано заключение.

Напомним, что запрет на продажу пива на стадионах действует с 2005 года.

МВД России не против пива на стадионах, но с важным условием