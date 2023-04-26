МВД России не против пива на стадионах, но с важным условием

В среду на заседании комитета Госдумы по спорту обсуждался вопрос возвращения продаж пива на стадионах. Как сообщает телеграм-канал «Первый спорт», МВД России не против законопроекта о продаже пива, но при условии работающей системы Fan ID.

Как известно, в настоящий момент на матчи чемпионата России можно попасть только при условии оформления карты болельщика (Fan ID). Система пока что себя не оправдывает – посещаемость матчей Премьер-лиги, мягко говоря, оставляет желать лучшего.

Напомним, что пиво на стадионах в России не продают уже давно – с 2005 года.

Лидером РПЛ на текущий момент является «Зенит».