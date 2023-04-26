Корниленко отреагировал на отставку гендиректора «Крыльев Советов»

Сергей Корниленко, занимающий пост спортивного директора самарских «Крыльев Советов», высказался об отставке гендиректора клуба Вадима Андреева. Руководитель покинул пост в знак протеста против судейства.

«В конце сезона идет колоссальный стресс, нагрузка, и эмоции возобладали. Считаю, это реакция эмоциональная, но не безосновательная. Вадим Юрьевич защищает интересы клуба», - передает слова Корниленко Metaratings.ru.

Андреев подал в отставку 24 апреля. Он занимал пост генерального директора «Крыльев» с 2021 года. По итогам 24 туров Премьер-лиги самарская команда набрала 25 очков и занимает 12-е место в турнирной таблице.