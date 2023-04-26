Губерниев назвал Кокорина легендой… «Кофемании»

Александр Кокорин накануне выразил обиду из-за того, что в «Динамо» считают легендами иностранцев, а не российских футболистов, в частности его самого, забившего за клуб немало голов. На слова Кокорина отреагировал известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

«Тут Кокорин обиделся, что он не легенда «Динамо»! Но он же легенда «Кофемании»…» - написал Губерниев в телеграм-канале.

Напомним, что в 2018 году в заведении под названием «Кофемания» Александр Кокорин поучаствовал в драке, ударив человека стулом. Позже футболист провёл в тюремном заключении около года.

В настоящий момент Кокорин играет в аренде за «Арис». Права на 32-летнего футболиста принадлежат «Фиорентине».