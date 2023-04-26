В «Спартаке» отреагировали на информацию об интересе к Рохасу

Сегодня, 26 апреля, в прессе появилась информация об интересе московского «Спартака» к парагвайскому защитнику Матиасу Рохасу, выступающему за «Расинг». На эту новость отреагировал гендиректор «красно-белых» Евгений Мележиков.

«Не комментирую никакие инсайды и слухи», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

Матиас играет за «Расинг» с лета 2019 года. В текущем сезоне защитник забил 7 голов в 13 матчах за команду во всех турнирах. Transfermarkt оценивает стоимость 27-летнего парагвайца в пять миллионов евро.