Гинер: «Формат РПЛ нужно менять, Кубок - оставить»

Президент столичного ЦСКА Евгений Гинер рассказал о необходимости изменения формата проведения Российской премьер-лиги.

«Чемпионат надо менять, Кубок оставлять», - передает слова Гинера издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разделением участников на группы. Глава РПЛ Александр Алаев отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.

В текущем сезоне чемпионата России первое место занимает петербургский «Зенит», на втором располагается «Ростов», а топ-3 замыкает столичный «Спартак».