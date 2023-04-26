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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гинер: «Формат РПЛ нужно менять, Кубок - оставить»

26 Апреля 2023 • 13:14 Комментировать (1)

Президент столичного ЦСКА Евгений Гинер рассказал о необходимости изменения формата проведения Российской премьер-лиги.

«Чемпионат надо менять, Кубок оставлять», - передает слова Гинера издание «Спорт-Экспресс».

Ранее сообщалось, что в чемпионате России может появиться стадия плей-офф или третий круг с разделением участников на группы. Глава РПЛ Александр Алаев отметил, что эти вопросы заслуживают обсуждения на общем собрании клубов.

В текущем сезоне чемпионата России первое место занимает петербургский «Зенит», на втором располагается «Ростов», а топ-3 замыкает столичный «Спартак».

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Евгений Гинер
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Комментарии (1)
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sierge
26 Апреля 2023 в 14:28
А кубок оставить в таком формате?) Там сложнее вылететь, хотя Спартак и это ухитрился)
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