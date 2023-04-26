Президент РПЛ: «Нужно возвращать пиво на стадионы»

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев отреагировал на идею возвращения пива на стадионы во время футбольных поединков.

«На стадионах стало безопасней. Сейчас средняя посещаемость 6,5 тысяч. Мы хотим, чтобы трибуны заполнялись. Нужно возвращать пиво на стадионы. Для болельщиков это будет дополнительным аргументом», - передает слова президента РПЛ издание «Чемпионат».

До завершения нынешнего розыгрыша чемпионата России осталось шесть туров. Единоличным лидером является петербургский «Зенит», на втором месте располагается «Ростов», а топ-3 замыкает столичный «Спартак».