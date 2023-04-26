Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент РПЛ: «Нужно возвращать пиво на стадионы»

26 Апреля 2023 • 12:49 Комментировать

Глава Российской премьер-лиги Александр Алаев отреагировал на идею возвращения пива на стадионы во время футбольных поединков.

«На стадионах стало безопасней. Сейчас средняя посещаемость 6,5 тысяч. Мы хотим, чтобы трибуны заполнялись. Нужно возвращать пиво на стадионы. Для болельщиков это будет дополнительным аргументом», - передает слова президента РПЛ издание «Чемпионат».

До завершения нынешнего розыгрыша чемпионата России осталось шесть туров. Единоличным лидером является петербургский «Зенит», на втором месте располагается «Ростов», а топ-3 замыкает столичный «Спартак».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Александр Алаев РПЛ
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
13:14 · Россия. Премьер-лига
Гинер: «Формат РПЛ нужно менять, Кубок - оставить»
12:49 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ: «Нужно возвращать пиво на стадионы»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Кокорин является легендой только одного клуба - ночного»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Несколько клубов следят за Богосавацем»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Назначен главный судья матча «Спартак» - «Ростов»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Я согласен с Кокориным в том, что у нас пиетет перед иностранцами»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Гинер рассказал, как относится к идее возвращения системы «весна-осень»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Гурцкая: «Галимов судил предвзято, убивая «Крылья»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об игре Захаряна: «Соперники знают, как против него действовать»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Названа трансферная цель «Спартака» 1
11:28 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не поставил Кокорина в ранг легенд «Динамо» 1
11:27 · Россия. Премьер-лига
Хубулов ответил, будут ли премиальные в случае победы над «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Мичков высказался о токсичности Дзюбы
11:16 · Россия. Премьер-лига
Хубулов: «Тренер расскажет, как обыгрывать «Локомотив», «Динамо» и «Спартак»
10:54 · Россия. Первая лига
Наставник 2DROTS Кузнецов рассказал, что в прошлом году ему поступало предложение от «Волги»
Все новости
Рекомендуем