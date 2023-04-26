Червиченко: «Кокорин является легендой только одного клуба - ночного»

Экс-владелец московского «Спартака» Андрей Червиченко ответил на вопрос о легендарности нападающего Александра Кокорина, ныне выступающего в чемпионате Кипра за «Арис».

«Должно пройти время, болельщик сам решит, кто заслужил. Легенды - это что-то аховое, суперзаслуженное. Что касается Кокорина, то он легенда одного клуба - ночного, где он зажигал», - приводит слова Червиченко издание «РБ Спорт».

Полноценный контракт Кокорина принадлежит итальянской «Фиорентине». Срок трудового соглашения между сторонами рассчитан до середины следующего года.

В текущем сезоне чемпионата Кипра 32-летний россиянин провел 23 матча и забил девять мячей.