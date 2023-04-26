Назначен главный судья матча «Спартак» - «Ростов»

На официальном сайте Российского футбольного союза опубликованы судейские назначения на матчи 25-го тура. Главным рефери центрального поединка между московским «Спартаком» и «Ростовом» станет Кирилл Левников.

Матч «Крылья Советов» - «Зенит» обслужит Сергей Иванов, а встречу «Ахмата» против ЦСКА – Алексей Амелин. Владислав Безбородов получил назначение на матч «Локомотив» - «Химки».

Игры 25-го тура пройдут в период с 28 по 30 апреля.

По итогам 24 туров первое место с 58 баллами занимает петербургский «Зенит». На второй строчке находится «Ростов» (49), а тройку лидеров замыкает московский «Спартак» (48).