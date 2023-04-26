Гинер рассказал, как относится к идее возвращения системы «весна-осень»

Президент московского ЦСКА Евгений Гинер поведал о том, как относится к идее возвращения к проведению Российской премьер-лиги по системе «весна-осень».

«Весна-осень? Почему-то у нас считают, что в июле, в +36 играть лучше, чем зимой. Мы в -20 не играем», - приводятся слова руководителя на страницах «Спорт-Экспресса».

Напомним, что чемпионат России перешел на систему «осень-весна» в сезоне-2012/2013.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги петербургский «Зенит» лидирует в турнирной таблице, набрав 58 баллов. Подопечные Сергея Семака опережают идущий вторым «Ростов» на девять очков. Топ-3 замыкает московский «Спартак» (48).