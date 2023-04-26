Агент Гурцкая: «Галимов судил предвзято, убивая «Крылья»

Футбольный агент Тимур Гурцкая подверг критике работу главного судьи Романа Галимова в матче 24-го тура Российской премьер-лиги между «Пари НН» и самарскими «Крыльями Советов».

«Галимов судил предвзято, убивая «Крылья». Так судить - это невозможно. Понимаю генерального директора Вадима Андреева, который подал в отставку в знак протеста», - передает слова агента телеграм-канал «Это футбол, брат!».

Напомним, что встреча завершилась победой «Пари НН» со счетом 2:1. По ходу поединка Галимов принял ряд спорных решений в пользу нижегородского коллектива.

После победы «Пари НН» занимает 13-е место в турнирной таблице, а «Крылья» - 12-е.