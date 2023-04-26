Названа трансферная цель «Спартака»

Хавбек «Расинга» Матиас Рохас имеет вариант продолжения карьеры в Российской премьер-лиге. По сообщениям журналистов Metaratings.ru, в услугах 27-летнего парагвайского футболиста заинтересован московский «Спартак».

Источник отмечает, что главный тренер «красно-белых» Гильермо Абаскаль обратился к боссам клуба с просьбой приобрести атакующего центрального полузащитника с функционалом как у Рохаса.

В нынешнем сезоне Матиас провел 13 поединков, в которых отметился семью забитыми мячами.

После 24 туров чемпионата России «Спартак» занимает третье место в турнирной таблице.