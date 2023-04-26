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Хубулов ответил, будут ли премиальные в случае победы над «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком»

26 Апреля 2023 • 11:27 Комментировать

Полузащитник Владимир Хубулов, выступающий за подмосковные «Химки», ответил на вопрос о премиальных за возможные победы в предстоящих матчах.

«Премиальные за победу над «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком»? Сказали, что-то будет, но еще не сказали, что. Возможно, какое-то финансовое вознаграждение», - передает слова хавбека издание «Спорт-Экспресс».

Ближайший матч подмосковный коллектив проведет против «Локомотива» 30 апреля. В преддверии этого поединка «Химки» с 17 баллами занимают предпоследнее место в турнирной таблице Премьер-лиги.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Владимир Хубулов
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