Мичков высказался о токсичности Дзюбы

Тренер калининградской «Балтики» Дмитрий Мичков высказался о форварде московского «Локомотива» Артёме Дзюбе. Они вместе выступали за «Томь» в 2009 и 2010 годах.

«Был ли Дзюба токсичным? Нет. Артём, конечно, и тогда рассказывал, что он великий. Или эта его фраза: «В бассейне я Артём Фелпс», - передает слова Мичкова издание Sport24.

Напомним, что Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале нынешнего года. В текущем розыгрыше Российской премьер-лиги 34-летний нападающий провел семь поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами. Его контракт с «железнодорожниками» рассчитан до лета.