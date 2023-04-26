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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Хубулов: «Тренер расскажет, как обыгрывать «Локомотив», «Динамо» и «Спартак»

26 Апреля 2023 • 11:16 Комментировать

Хавбек «Химок» Владимир Хубулов в разговоре с журналистами высказался относительно предстоящих матчей против московских клубов в чемпионате России.

«Есть ли вера, что в матчах против «Локомотива», «Динамо» и «Спартака» можно заработать очки? Вера есть. Как их обыгрывать расскажет тренер. Постараемся набрать максимальное количество очков», - приводит слова Владимира издание «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Химки» поочередно сыграют против «Локомотива», «Динамо» и «Спартака». После 24 туров Премьер-лиги подмосковный коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Химки Владимир Хубулов
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