Хубулов: «Тренер расскажет, как обыгрывать «Локомотив», «Динамо» и «Спартак»

Хавбек «Химок» Владимир Хубулов в разговоре с журналистами высказался относительно предстоящих матчей против московских клубов в чемпионате России.

«Есть ли вера, что в матчах против «Локомотива», «Динамо» и «Спартака» можно заработать очки? Вера есть. Как их обыгрывать расскажет тренер. Постараемся набрать максимальное количество очков», - приводит слова Владимира издание «Спорт-Экспресс».

Отметим, что «Химки» поочередно сыграют против «Локомотива», «Динамо» и «Спартака». После 24 туров Премьер-лиги подмосковный коллектив занимает предпоследнее место в турнирной таблице.