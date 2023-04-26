Гойкович: «Не понимаю, как судьи смотрят VAR по 5 минут и принимают неверные решения»

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о работе судей на матчах Российской премьер-лиги.

«В игре с «Локо», говорят, был офсайд, когда нам гол забивали, а еще - пенальти не дали. Не понимаю, как можно ошибаться, когда есть VAR? Как судьи смотрят VAR по 5 минут и принимают неверные решения?» - приводятся слова футболиста на страницах издания «РБ Спорт».

Напомним, что «Оренбург» разгромно проиграл «Локомотиву» на своем поле со счетом 1:4. После 24 туров Российской премьер-лиги команда набрала 36 баллов и располагается на восьмом месте в турнирной таблице.