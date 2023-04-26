Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гойкович: «Не понимаю, как судьи смотрят VAR по 5 минут и принимают неверные решения»

26 Апреля 2023 • 10:38 Комментировать (1)

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович поделился мнением о работе судей на матчах Российской премьер-лиги.

«В игре с «Локо», говорят, был офсайд, когда нам гол забивали, а еще - пенальти не дали. Не понимаю, как можно ошибаться, когда есть VAR? Как судьи смотрят VAR по 5 минут и принимают неверные решения?» - приводятся слова футболиста на страницах издания «РБ Спорт».

Напомним, что «Оренбург» разгромно проиграл «Локомотиву» на своем поле со счетом 1:4. После 24 туров Российской премьер-лиги команда набрала 36 баллов и располагается на восьмом месте в турнирной таблице.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Оренбург Ренато Гойкович
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
sierge
26 Апреля 2023 в 10:52
ВАР это инструмент, который:
а) все равно может давать не полную картину - там нет обзора 360 градусов
б) вопрос может быть не в собственно ВАР, а в трактовке эпизода
В любом случае ошибки есть, просто их становится меньше
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 26 Апреля
12:49 · Россия. Премьер-лига
Президент РПЛ: «Нужно возвращать пиво на стадионы»
12:42 · Россия. Премьер-лига
Червиченко: «Кокорин является легендой только одного клуба - ночного»
12:15 · Россия. Премьер-лига
Агент: «Несколько клубов следят за Богосавацем»
12:13 · Россия. Премьер-лига
Назначен главный судья матча «Спартак» - «Ростов»
12:04 · Россия. Премьер-лига
Широков: «Я согласен с Кокориным в том, что у нас пиетет перед иностранцами»
11:59 · Россия. Премьер-лига
Гинер рассказал, как относится к идее возвращения системы «весна-осень»
11:52 · Россия. Премьер-лига
Агент Гурцкая: «Галимов судил предвзято, убивая «Крылья»
11:42 · Россия. Премьер-лига
Мостовой — об игре Захаряна: «Соперники знают, как против него действовать»
11:33 · Россия. Премьер-лига
Названа трансферная цель «Спартака» 1
11:28 · Россия. Премьер-лига
Мостовой не поставил Кокорина в ранг легенд «Динамо» 1
11:27 · Россия. Премьер-лига
Хубулов ответил, будут ли премиальные в случае победы над «Локомотивом», «Динамо» и «Спартаком»
11:22 · Россия. Премьер-лига
Мичков высказался о токсичности Дзюбы
11:16 · Россия. Премьер-лига
Хубулов: «Тренер расскажет, как обыгрывать «Локомотив», «Динамо» и «Спартак»
10:54 · Россия. Первая лига
Наставник 2DROTS Кузнецов рассказал, что в прошлом году ему поступало предложение от «Волги»
10:38 · Россия. Премьер-лига
Гойкович: «Не понимаю, как судьи смотрят VAR по 5 минут и принимают неверные решения» 1
Все новости
Рекомендуем