Бразилец из «Зенита» может переехать в АПЛ

Защитник молодежной сборной Бразилии и петербургского «Зенита» Роберт Ренан может продолжить карьеру в Европе. По информации портала Goal.com, в услугах 19-летнего футболиста заинтересованы два клуба Английской премьер-лиги.

Один из потенциальных покупателей готов сделать предложение «сине-бело-голубым» в ближайшем будущем. «Зенит», в свою очередь, оценивает стоимость футболиста в 20-30 миллионов евро.

Ренан перебрался в «Зенит» из «Коринтианса» минувшей зимой. Он заключил долгосрочный трудовой договор до середины 2028 года. В текущем сезоне Роберт провел восемь поединков, не отметившись голевыми действиями.