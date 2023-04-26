Радимов: «Судья матча «Пари НН» - «Крылья» должен быть отстранён, надо очищаться от таких»

Экс-футболист сборной России и петербургского «Зенита» Владислав Радимов раскритиковал главного судью матча «Пари НН» - «Крылья Советов» Романа Галимова. Эксперт призвал отстранить арбитра о работы.

«Если судью матча «Пари НН» - «Крылья» не отстранят от работы, я во всех своих публичных выступлениях буду его безжалостно прибивать! Нашему футболу необходимо очищаться от таких судей», - оставил сообщение Радимов в своем телеграм-канале.

Поединок завершился победой «Пари НН» со счетом 2:1. Галимов по ходу встречи принял ряд спорных решений в пользу нижегородской команды.