Генич назвал двух игроков «Оренбурга», которых подпишет «Зенит»

Футбольный комментатор Константин Генич заявил, что два футболиста «Оренбурга» в скором будущем пополнят ряды петербургского «Зенита». Речь идет о Лукасе Вере и Брайане Мансилье.

«Не сомневаюсь, что Лукас Вера и Брайан Мансилья окажутся в «Зените». Уедут Малком и Клаудиньо - эти двое будут в Санкт-Петербурге», - приводятся слова Константина в телеграм-канале «Коммент.Шоу».

В нынешнем сезоне Премьер-лиги Вера провел 22 поединка, записав на свой счет один забитый мяч и пять голевых передач. Мансилья поучаствовал в 18 матчах, отметившись тремя голами и шестью результативными пасами.