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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Щетинин рассказал, как относится к шуткам Дзюбы

26 Апреля 2023 • 08:48 Комментировать

Игрок московского «Локомотива» Михаил Щетинин рассказал, как относится к шуткам одноклубника Артёма Дзюбы. 34-летний нападающий пополнил ряды «железнодорожников» в феврале.

«Дзюба - душа компании. Все всё понимают. Я нормально отношусь к его шуткам», - передает слова Щетинина издание «Известия».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел семь матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

После 24 туров чемпионата страны «Локомотив» набрал 29 баллов и располагается на десятом месте в турнирной таблице.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Артём Дзюба Михаил Щетинин
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