Щетинин рассказал, как относится к шуткам Дзюбы

Игрок московского «Локомотива» Михаил Щетинин рассказал, как относится к шуткам одноклубника Артёма Дзюбы. 34-летний нападающий пополнил ряды «железнодорожников» в феврале.

«Дзюба - душа компании. Все всё понимают. Я нормально отношусь к его шуткам», - передает слова Щетинина издание «Известия».

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги Дзюба провел семь матчей, в которых отметился шестью забитыми мячами и четырьмя голевыми передачами.

После 24 туров чемпионата страны «Локомотив» набрал 29 баллов и располагается на десятом месте в турнирной таблице.