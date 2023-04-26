Бобёр: «Крылья» 100% засудили в матче с «Пари НН»

Экс-футболист самарских «Крыльев Советов» Антон Бобёр высказался о работе судей в последнем матче команды против «Пари НН» в рамках 24-го тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась победой нижегородцев со счетом 2:1.

«В игре с «Пари НН» многое зависело от решений судьи, в этой игре их сто процентов засудили. Нельзя в этом искать какой-то заговор, есть конкретные ошибки рефери, с которыми надо разбираться», - приводит слова Бобра издание Metaratings.ru.

Следующий матч «Крылья Советов» проведут против петербургского «Зенита» в субботу, 29 апреля. После 24 туров Премьер-лиги самарский коллектив занимает 12-е место в турнирной таблице.