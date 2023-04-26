Генич поделился ожиданиями от матча «Спартака» против «Ростова»

Известный комментатор Константин Генич высказался касательно предстоящего поединка между московским «Спартаком» и «Ростовом» в рамках 25-го тура Российской премьер-лиги. Матч пройдет на стадионе «Открытие Банк Арена».

«Если с «Ростовом» «Спартак» будет играть в обороне, как с «Краснодаром», то никакой отправной точки не будет. «Ростов» показывает, что порядок бьет класс. У них очень хорошая физическая готовность», - передает слова комментатора издание «РБ Спорт».

Встреча состоится в субботу, 29 апреля, стартовый свисток прозвучит в 19:30 по московскому времени. Перед этой игрой «Спартак» занимает третье место, а «Ростов» находится на второй строчке.